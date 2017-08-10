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В Омске фальшивомонетчики перешли с 5-тысячных на тысячные купюры

10 августа 2017, 16:49
В Омске фальшивомонетчики перешли с 5-тысячных на тысячные купюры

В Омске в 2017 году среди поддельных купюр наиболее часто встречаются банкноты номиналом в 1000 рублей, в то время как в прошлом году среди фальшивок чаще попадались пятитысячные банкноты.


Кроме того, мошенники подделывают не только купюры, но и монеты. Только за этот год зафиксировано 12 случаев подделок.


За первое полугодие текущего года на территории Омской области изъяты из обращения 124 поддельных денежных знака, в том числе 12 купюр иностранных государств. Годом ранее были выявлены 237 фальшивых денежных знака, среди которых 24 иностранных, сообщает пресс-служба Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

Для того чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, омичам необходимо внимательно относиться к своим наличным средствам, проверяя не менее трех-четырех защитных признаков подлинности купюр.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Общество#Бизнес
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