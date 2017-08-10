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В Крыму откроют нудистский пляж. Предложение поступило от церкви

10 августа 2017, 08:36
Чтоб нудисты не смущали людей на семейных пляжах.

Собрать в одном месте всех любителей позагорать голышом решили в Евпатории после предложения, поступившего от настоятеля храма Пророка Илии протоиерея Георгия Куницына. Священник обратился к властям с просьбой оборудовать специальный пляж для нудистов. Об этом сообщает Интерфакс.

Служитель РПЦ пояснил, что церковь относится к нудистам негативно, потому что переживает за морально-нравственные устои общества. Но если есть такие люди, то лучше (для общества), чтоб они разгуливали не там, где гуляют более скромные граждане.

Священник также рассказал, что недавно на одном из пляжей Евпатории встретил целую группу раздетых людей: они без тени смущения загорали на общественном пляже и замечание протоиерея на них никак не подействовало. «И это не первый случай», - добавил отец Георгий.

Священник считает, что кроме просто нудистов, есть еще и люди, которым солнечные ванны показаны по состоянию здоровья: «им надо загорать без одежды, но таких мест в Евпатории нет, а в советское время был специальный пляж, он назывался «Лечебный».


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Туризм#Здоровье#Общество
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