Трехдневный фестиваль в Омске – горожанам готовят новый праздник



Также запланирована масса мероприятий для молодежи и детей, например, молодежный форум Экофест Пикник, где состоится презентация, а потом и открытие различных выставок, например, сувениров из экологических материалов. Помимо этого, будет организован Геоквест и всевозможные мастер-классы. Центр развития туризма «Увлечен и Я» расскажет об экологических маршрутах Омской области.