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Трехдневный фестиваль в Омске – горожанам готовят новый праздник

10 августа 2017, 13:32
Приглашаются все!

С 18 по 20 августа в парке «На Королева» пройдет фестиваль ЭкоСезон-2017, куда приглашаются все желающие.


Основной темой трехдневного фестиваля станет, конечно же, экологическая составляющая. Всех омичей и гостей города ждет обширная развлекательная и познавательная программа, сообщает пресс-служба регионального минприроды.


В рамках фестиваля запланировано проведение ряда выставок, ярмарок и других мероприятий. Парк на Королева станет местом встречи людей, которые заботятся о своем здоровье, а также о состоянии окружающей среды.


Так, любой желающий сможет узнать о состоянии своего здоровья, пройдя профилактический скрининг, организованный Центром медицинской профилактики.


Ведущие промышленные предприятия Омской области представят экспозиции по ресурсоснабжению и утилизации отходов, по особо охраняемым территориям и размещению твердых бытовых отходов.


Также запланирована масса мероприятий для молодежи и детей, например, молодежный форум Экофест Пикник, где состоится презентация, а потом и открытие различных выставок, например, сувениров из экологических материалов. Помимо этого, будет организован Геоквест и всевозможные мастер-классы. Центр развития туризма «Увлечен и Я» расскажет об экологических маршрутах Омской области.


Не обойдётся на Экофестивале и без братьев наших меньших. Клуб любителей животных «Флагман» проведет региональную выставку собак, а КЛК «Добрый кот» представит бэби-салон, основными действующими «лицами» которого станут котята и щенки самых разнообразных пород.

Конный клуб «Верхом на радуге» расскажет и покажет, какие существуют лошади, пони и лошади пони-класса.


И это далеко не все, что вы сможете увидеть на Экофестивале в парке «На Королева»! Вход свободный, режим работы ЭкоСезона – с 10 до 20 часов.

Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: mpr.omskportal.ru

Источник: ИА "Город55"

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