Трамвай утонул в Омске

Об опасной ситуации на улице Маршала Жукова сообщили редакции ИА «Город55» очевидцы. Сильный дождь, который шел накануне ночью и утром, фрагментарно затопил трамвайные пути на улице Маршала Жукова. Местами так, что горожанам оставалось идти в районе пешеходного перехода только с риском прямо по дороге:
«Здесь топит постоянно! Малейший небольшой дождь, и чтобы добраться до пешеходного перехода, надо обходить прямо по проезжей части. Это перекресток улиц Масленникова и Маршала Жукова на углу, где заброшенная стройплощадка.
Не первый год здесь постепенно оседает почва. Скоро будем ходить посреди улицы Масленникова. А трамваи? Они тонут! Едут очень осторожно»
Напомним, похожая ситуация складывалась и в районе перекрестка улиц Маяковского — Маршала Жукова, но здесь недавно произвели замену шпал и ситуация частично нормализовалась.
Еще одно проблемное место: пересечение рельсового пути с улицей Маршала Жукова. Саму дорогу отремонтировали несколько лет назад, но теперь оседает участок сразу после пересечения. Здесь после вырубки деревьев формируется новое омское болото.
Источник: ИА «Город55»