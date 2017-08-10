Трамвай утонул в Омске

Об опасной ситуации на улице Маршала Жукова сообщили редакции ИА «Город55» очевидцы. Сильный дождь, который шел накануне ночью и утром, фрагментарно затопил трамвайные пути на улице Маршала Жукова. Местами так, что горожанам оставалось идти в районе пешеходного перехода только с риском прямо по дороге: