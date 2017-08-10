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Трамвай утонул в Омске

10 августа 2017, 07:29
Ушли под воду рельсы на Маршала Жукова.

Об опасной ситуации на улице Маршала Жукова сообщили редакции ИА «Город55» очевидцы. Сильный дождь, который шел накануне ночью и утром, фрагментарно затопил трамвайные пути на улице Маршала Жукова. Местами так, что горожанам оставалось идти в районе пешеходного перехода только с риском прямо по дороге:

«Здесь топит постоянно! Малейший небольшой дождь, и чтобы добраться до пешеходного перехода, надо обходить прямо по проезжей части. Это перекресток улиц Масленникова и Маршала Жукова на углу, где заброшенная стройплощадка.


Не первый год здесь постепенно оседает почва. Скоро будем ходить посреди улицы Масленникова. А трамваи? Они тонут! Едут очень осторожно»


Напомним, похожая ситуация складывалась и в районе перекрестка улиц Маяковского — Маршала Жукова, но здесь недавно произвели замену шпал и ситуация частично нормализовалась.


Еще одно проблемное место: пересечение рельсового пути с улицей Маршала Жукова. Саму дорогу отремонтировали несколько лет назад, но теперь оседает участок сразу после пересечения. Здесь после вырубки деревьев формируется новое омское болото.



Источник: ИА «Город55»

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