Город55
ГлавноеВсе новости

Штормовое предупреждение из-за заморозков до -5 объявлено в Омске

10 августа 2017, 13:48
Опасная погода.

На основании полученной информации от омского Гидрометцентра в режим повышенной готовности переведены все подразделения МЧС.

В Омской области объявлено штормовое предупреждение: с 11 по 13 августа по области ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов в приземном слое, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.

Данные неблагоприятные погодные явления могут спровоцировать ряд чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне, а именно гибель посевов, обледенение дорожного полотна, нарушения в работе ЖКХ-организаций.

В этот период возрастает вероятность возникновения ДТП на дорогах Омского региона, а также автомобильные пробки в Омске.

Отмечается, что все руководители муниципальных образований, организаций и предприятий осведомлены об ухудшении погодных условий с 11 по 13 августа.


Источник: ИА "Город55"

#Новости#Погода#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20