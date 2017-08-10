Штормовое предупреждение из-за заморозков до -5 объявлено в Омске

На основании полученной информации от омского Гидрометцентра в режим повышенной готовности переведены все подразделения МЧС.
В Омской области объявлено штормовое предупреждение: с 11 по 13 августа по области ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов в приземном слое, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.
Данные неблагоприятные погодные явления могут спровоцировать ряд чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне, а именно гибель посевов, обледенение дорожного полотна, нарушения в работе ЖКХ-организаций.
В этот период возрастает вероятность возникновения ДТП на дорогах Омского региона, а также автомобильные пробки в Омске.
Отмечается, что все руководители муниципальных образований, организаций и предприятий осведомлены об ухудшении погодных условий с 11 по 13 августа.
Источник: ИА "Город55"