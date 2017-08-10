Прокуратура назвала предприятие, загрязняющее воздух в Омске

Директора ООО ПК «ХимПром» оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что предприятие, начиная с 2013 года, выбрасывало в атмосферу Омска по 1,9 тонн вредных веществ ежегодно.
Загрязняющие отходы, попадающие вместе с выбросами в воздух, не были исследованы для определения класса опасности, как предписывает закон. Учёт 23 вредных элементов руководством предприятия не производился.
Кроме этого, оплата за отрицательное воздействие на окружающую среду так же не осуществлялась.
В настоящее время на предприятии ООО ПК «ХимПром» устранены нарушения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Источник: ИА «Город55»