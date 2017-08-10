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Пожар в 5-этажном жилом доме в Омске, на месте 3 спецавтомобиля

10 августа 2017, 09:25
Без жертв.

Накануне в одной из квартир пятиэтажного дома, который располагается в Советском округе, произошел пожар. Сообщение о возгорании на четвертом этаже в дежурную часть пожарной охраны поступило 9 августа в 16:01, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.

Прибывшие на место происшествия пожарные увидели дым, который шел из квартиры. По предварительным данным, возгорание произошло при нарушении правил пользования электрооборудованием. В результате пожара повреждена внутренняя отделка квартиры (2 кв.м), а также сгорели вещи и мебель. В настоящее время устанавливается размер материального ущерба. В тушении пожара принимали участие 10 спасателей, а также 3 спецавтомобиля.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Происшествия#Город
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