Омским многодетным семьям увеличат выплаты на 65 рублей

С таким сообщением выступил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. В Омском регионе проживают 27000 многодетных семей, и с каждым годом их количество продолжает расти: по прогнозам в 2018 году их станет не менее 30 тысяч, а к 2019 – около 32 тысяч.
По словам министра, среди многодетных семей Омского Прииртышья проводится опрос на тему: каким образом омичам предпочтительнее получать выплату – ежемесячно по 310 рублей или один раз в год, но сразу 4,5 тысячи рублей. При этом, Куприянов отметил, что в настоящее время многодетным семьям Омской области из региональной казны выплачивается 310 рублей в месяц, при расчете за год – 3720 рублей. В рамках нового проекта предусмотрено увеличение данного пособия на 20 процентов – до 375 рублей, и получается, что всю сумму в 4500 рублей можно будет получить один раз в год, например, перед началом учебного года.
При условии, что подготовленный минтруда проект будет поддержан, то с 1 января уже следующего года вступят в силу данные изменения, сообщает Омская губерния.
Кроме этого, осенью депутаты регионального Засобрания рассмотрят изменения, предложенные губернатором Виктором Назаровым, касающиеся распоряжением областным материнским капиталом. В частности, предполагается, что использовать средства регионального маткапитала можно будет на газификацию не только частных домовладений, но и многоквартирных домов, например, чтобы установить газовый котел в квартире, при этом не дожидаясь достижения ребенком возраста трех лет.
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Источник: ИА "Город55"