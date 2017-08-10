Омским многодетным семьям увеличат выплаты на 65 рублей

По словам министра, среди многодетных семей Омского Прииртышья проводится опрос на тему: каким образом омичам предпочтительнее получать выплату – ежемесячно по 310 рублей или один раз в год, но сразу 4,5 тысячи рублей. При этом, Куприянов отметил, что в настоящее время многодетным семьям Омской области из региональной казны выплачивается 310 рублей в месяц, при расчете за год – 3720 рублей. В рамках нового проекта предусмотрено увеличение данного пособия на 20 процентов – до 375 рублей, и получается, что всю сумму в 4500 рублей можно будет получить один раз в год, например, перед началом учебного года.