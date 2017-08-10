Омичи боятся покупать колбасу со свининой из-за африканской чумы

«С одной стороны говорят, что для человека это безопасно, с другой мы обнаруживаем в почтовых ящиках вот такие листовки от производителей. Хорошо, этот фарш безопасен, а фарш, который производят в Омской области тогда как же? И что с колбасами и сосисками? Везде или свинина, или шпик. Даже в куриных сосисках и колбасах есть шпик! Как определить, где вредно, а где нет?»