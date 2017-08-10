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Омичи боятся покупать колбасу со свининой из-за африканской чумы

10 августа 2017, 17:35
Омичи боятся покупать колбасу со свининой из-за африканской чумы

На фоне активного ажиотажа вокруг распространения вируса африканской чумы в регионе среди населения бродит опасение, а не опасны ли для людей колбасные изделия, сегодня продающиеся в магазинах региона, в составе которых есть свинина или шпик?

Хотя ранее неоднократно и заявлялось, что для человека «африканская чума» опасности не представляет, многие все равно беспокоятся. В частности несколько подобных звонков поступило в редакцию ИА «Город55»:

«С одной стороны говорят, что для человека это безопасно, с другой мы обнаруживаем в почтовых ящиках вот такие листовки от производителей. Хорошо, этот фарш безопасен, а фарш, который производят в Омской области тогда как же? И что с колбасами и сосисками? Везде или свинина, или шпик. Даже в куриных сосисках и колбасах есть шпик! Как определить, где вредно, а где нет?»


С данными вопросами редакция ИА «Город55» обратилась в региональные Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Ответы будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, что ранее, 8 августа, на внеочередном заседании Заксобрания Омской области были озвучены цифры распространения африканской чумы свиней по региону: выявлено 18 очагов заражения в 15 населенных пунктах. Источник заражения не установлен.


Источник: ИА «Город55»

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