На выборы депутатов омского Горсовета потратят 51 млн рублей

По словам Ивана Ходакова, избирком ожидает подачи как минимум 10 исков в суд от кандидатов, которым было отказано в регистрации. Также, с его слов, готовится исковое заявление об отмене регистрации партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», готовит его партия КПРФ.