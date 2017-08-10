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На выборы депутатов омского Горсовета потратят 51 млн рублей

10 августа 2017, 18:09
Зарегистрировано 364 кандидата.

Сегодня, 10 августа, на пресс-конференции председатель Омской городской избирательной комиссии Иван Ходаков подвел итоги регистрации списка кандидатов в депутаты Горсовтета. По его словам, всего на выборы зарегистрировано 364 человека.

Удостоверения кандидатов получили представители пяти партий: омское отделение «Единой России» (61 кандидат), омское отделение ЛДПР (62 кандидата), региональное отделение «Справедливой России» (63 канддидата),омское областное отделение партии КПРФ (67 кандидатов) и омское областное отделение партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» (28 кандидатов).

По одномандатным избирательным округам из 141 выдвинутого кандидата, зарегистрировано 83, 49 отказано. Причины отказа – недостаточное количество достоверных подписей или не предоставление необходимых документов. Один кандидат не указал судимость.

34 человека выдвигались как самовыдвиженцы. Из них лишь 22 подали документы, а зарегистрировали всего троих кандидатов. Остальные не смогли собрать нужного количества подписей.

По словам Ивана Ходакова, избирком ожидает подачи как минимум 10 исков в суд от кандидатов, которым было отказано в регистрации. Также, с его слов, готовится исковое заявление об отмене регистрации партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», готовит его партия КПРФ.

Помимо этого глава Горизбиркома напомнил, что с 12 августа стартует официальная агитация за кандидатов в депутаты в средствах массовой информации.

Стоит добавить, что бюджет нынешней избирательной компании по выборам депутатов Горсовета составляет 51 миллион рублей. В том числе, 15 миллионов - закупка канцелярии и бюллетеней, которых, кстати, будет заказано 1,8 миллионов штук, 36 миллионов рублей зарплата сотрудников избирательной комиссии.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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