Гигантские крысы пугают горожан по всему Омску

Жители Московки-2 опасаются выносить отходы в установленные мусорные контейнеры в одном из дворов района.
Видео с поясняющим комментарием «На Молодова крысы справляют новоселье» появилось в ряде омских пабликов. На записи видно, как большое количество крупных и весьма упитанных крыс бесстрашно бегают по новым мусорным контейнерам, установленным во дворе дома по адресу улица Молодова, дом 20.
В комментариях к ролику омичи сообщают, что сейчас такая ситуация с крысами по всему городу. Но больше всего горожан беспокоит, что крысы являются переносчиками серьезных инфекционных заболеваний и, порой, бывают агрессивны.
Фото: иллюстрация