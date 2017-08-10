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Гигантские крысы пугают горожан по всему Омску

10 августа 2017, 15:28
Гигантские крысы пугают горожан по всему Омску

Жители Московки-2 опасаются выносить отходы в установленные мусорные контейнеры в одном из дворов района.


Видео с поясняющим комментарием «На Молодова крысы справляют новоселье» появилось в ряде омских пабликов. На записи видно, как большое количество крупных и весьма упитанных крыс бесстрашно бегают по новым мусорным контейнерам, установленным во дворе дома по адресу улица Молодова, дом 20.


В комментариях к ролику омичи сообщают, что сейчас такая ситуация с крысами по всему городу. Но больше всего горожан беспокоит, что крысы являются переносчиками серьезных инфекционных заболеваний и, порой, бывают агрессивны.


Фото: иллюстрация

Видео: ИГОРЬ Пушкарев
Источник: ИА «Город55»

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