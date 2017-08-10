Безопасные покупки в Интернет с картой МИР Банка Акцепт

— Данная технология работает аналогично уже известной клиентам технологии для карт платежной системы Visa - Verified by Visa2, - объясняет начальник управления платежных систем Банка Акцепт Александр Деулин. – Списание средств с карты происходит при вводе одноразового пароля, который приходит в СМС на телефон держателя карты.