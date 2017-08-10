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Безопасные покупки в Интернет с картой МИР Банка Акцепт

10 августа 2017, 16:38
Безопасные покупки в Интернет с картой МИР Банка Акцепт

Для оплаты покупок в Интернете карты МИР Банка Акцепт теперь работают по технологии MirAccept, которая обеспечивает безопасность платежей.

Технология MirAccept1 — это дополнительный уровень безопасности, который позволяет убедиться, что платеж совершает именно держатель карты, и защититься от мошеннических операций.

— Данная технология работает аналогично уже известной клиентам технологии для карт платежной системы Visa - Verified by Visa2, - объясняет начальник управления платежных систем Банка Акцепт Александр Деулин. – Списание средств с карты происходит при вводе одноразового пароля, который приходит в СМС на телефон держателя карты.

*АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.


1 МирЭксепт
2 Виза - Верифай бай Виза


Источник: ИА «Город55»

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