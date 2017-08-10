Банковские услуги по телефону

Клиенты Банка Акцепт теперь могут подключить к своим картам пакет «Тройная выгода», сервисы Verified by Visa и MirAccept, а также СМС-сервисы по телефону контакт-центра, без посещения офиса банка. Клиенту нужно только помнить и назвать кодовое слово, указанное в заявлении на выпуск карты или при открытии текущего счета.