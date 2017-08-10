Банковские услуги по телефону

Все больше банковских услуг переходит в разряд дистанционных. Это важно для каждого клиента, т.к. экономит самый ценный ресурс – время.
Клиенты Банка Акцепт теперь могут подключить к своим картам пакет «Тройная выгода», сервисы Verified by Visa и MirAccept, а также СМС-сервисы по телефону контакт-центра, без посещения офиса банка. Клиенту нужно только помнить и назвать кодовое слово, указанное в заявлении на выпуск карты или при открытии текущего счета.
Для справки:
Пакет «Тройная выгода» включает сервисы Cash-baсk1 (возврат определенного процента от покупок, оплаченных картой), плату за остаток на карте и СМС-информирование.
Verified by Visa / MirAccept2 обеспечивает владельцам карт Visa и карт МИР соответственно дополнительную безопасность при покупке товаров через интернет. На сайтах, поддерживающих данную технологию, совершение платежа по банковской карте подтверждается разовым паролем, который известен только клиенту (пароль отправляется в СМС на мобильный телефон). Клиентам Банка Акцепт данная услуга предоставляется бесплатно.
СМС-сервисы («СМС-зачисления», «СМС-платежи» и «СМС-информирование») подключаются к любому номеру мобильного телефона, который назвал клиент.
*АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.
1 Кэш-бэк
2 Верифай бай Виза / МирЭксепт
Источник: ИА «Город55»