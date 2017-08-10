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29-летнюю омичку отправили в колонию за долг перед сыном

10 августа 2017, 12:27
Приговор вступил в силу.

Регулярное уклонение от исполнения наказания за неуплату алиментов на содержание 7-летнего сына послужило основанием для ужесточения решения мирового судьи.


В итоге, 29-летнюю жительницу Большеуковского района Омской области приговорили к реальному заключению в исправительной колонии на срок 2 месяца и 5 дней.


Ранее, за неисполнение финансовых обязательств перед малолетним ребенком, который воспитывается в приемной семье, суд в качестве наказания предписал Светлане К. исправительные работы сроком 7 месяцев.


Осужденная женщина призналась, что исполнять назначенные работы ей помешало злоупотребление алкоголем, путешествия по соседним деревням и симулирование болезней.


«За решеткой у должницы будет достаточно времени, чтобы переосмыслить свое поведение и задуматься о том, как, наконец, начать выполнять свои финансовые обязанности в отношении собственного сына», - сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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