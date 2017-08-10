29-летнюю омичку отправили в колонию за долг перед сыном

Регулярное уклонение от исполнения наказания за неуплату алиментов на содержание 7-летнего сына послужило основанием для ужесточения решения мирового судьи.
В итоге, 29-летнюю жительницу Большеуковского района Омской области приговорили к реальному заключению в исправительной колонии на срок 2 месяца и 5 дней.
Ранее, за неисполнение финансовых обязательств перед малолетним ребенком, который воспитывается в приемной семье, суд в качестве наказания предписал Светлане К. исправительные работы сроком 7 месяцев.
Осужденная женщина призналась, что исполнять назначенные работы ей помешало злоупотребление алкоголем, путешествия по соседним деревням и симулирование болезней.
«За решеткой у должницы будет достаточно времени, чтобы переосмыслить свое поведение и задуматься о том, как, наконец, начать выполнять свои финансовые обязанности в отношении собственного сына», - сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»