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Зарубил топором, выстрелил и нанес удары камнями – убийства в Омске

9 августа 2017, 18:30
Два случая жесткого обращения с животными расследуются в Советском округе Омска.

Один из них: мужчина в присутствии малолетних детей, на территории школы на проспекте Мира при помощи рогатки и камня стрелял в голубей и добивал их после. Гражданина разыскала полиция. Подозреваемым оказался 31-летний житель Советского округа.


На месте гибели голубей изъяли различные следы для экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными».

Второй случай произошел в поселке Береговой. Подозреваемый 1986 г.р., ранее неоднократно судимый за различные преступления, ударил топором собаку в присутствии ее владелицы. Животное погибло. Возбуждено уголовное дело. Расследование по обоим делам продолжается, сообщает пресс-служба ООД УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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