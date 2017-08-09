Юбилейный мост откроют для транспорта к декабрю 2018 года

По данным конкурсной документации, подать заявку можно до 31 августа, 14 сентября состоится рассмотрение и оценка всех принятых заявок. Размер контракта – 328 133 087, 39 рублей, что на 10 миллионов меньше предварительной стоимости, которую называли чиновники ранее.