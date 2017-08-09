Юбилейный мост откроют для транспорта к декабрю 2018 года

Накануне на едином сайте государственных закупок появилась информация о том, что департамент контрактной системы омской мэрии объявил о начале приема заявок на капитальный ремонт Юбилейного моста через Омку.
По данным конкурсной документации, подать заявку можно до 31 августа, 14 сентября состоится рассмотрение и оценка всех принятых заявок. Размер контракта – 328 133 087, 39 рублей, что на
На выполнение ремонтных работ подрядчику отводится больше года – условия контракта предполагают окончание работ не позднее 30 ноября 2018 года.
Муниципальный контракт предусматривает установление некоторых требований, в частности гарантийных срок – от 5 до 8 лет в зависимости от различных элементов моста.
Как отметил и.о. мэра Сергей Фролов, перекрывать мост все равно придется, для этого к 15 сентября будут подготовлены и отремонтированы объездные пути в центральной части города.
Источник: ИА "Город55"