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Юбилейный мост откроют для транспорта к декабрю 2018 года

9 августа 2017, 14:17
Объявлен аукцион.

Накануне на едином сайте государственных закупок появилась информация о том, что департамент контрактной системы омской мэрии объявил о начале приема заявок на капитальный ремонт Юбилейного моста через Омку.

По данным конкурсной документации, подать заявку можно до 31 августа, 14 сентября состоится рассмотрение и оценка всех принятых заявок. Размер контракта – 328 133 087, 39 рублей, что на 10 миллионов меньше предварительной стоимости, которую называли чиновники ранее.

На выполнение ремонтных работ подрядчику отводится больше года – условия контракта предполагают окончание работ не позднее 30 ноября 2018 года.

Муниципальный контракт предусматривает установление некоторых требований, в частности гарантийных срок – от 5 до 8 лет в зависимости от различных элементов моста.

Как отметил и.о. мэра Сергей Фролов, перекрывать мост все равно придется, для этого к 15 сентября будут подготовлены и отремонтированы объездные пути в центральной части города.


Источник: ИА "Город55"

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