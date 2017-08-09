Сотрудница Пятерочки избила 10-летнего школьника из-за скейтборда

По предварительной информации, 10-летний мальчик отправился в магазин за кормом для кошки, прихватив в качестве средства передвижения скейтборд. Когда мальчик уже стоял в очереди к кассе, он привстал на свою доску. И тут на него буквально напала женщина в форменной одежде магазина «Пятерочка».