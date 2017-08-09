Сотрудница Пятерочки избила 10-летнего школьника из-за скейтборда

Сеть магазинов «Пятерочка» снова оказалась в центре скандала. В подмосковном поселке Лесной городок на 10-летнего покупателя сотрудница «Пятерочки» напала из-за скейтборда.
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По предварительной информации, 10-летний мальчик отправился в магазин за кормом для кошки, прихватив в качестве средства передвижения скейтборд. Когда мальчик уже стоял в очереди к кассе, он привстал на свою доску. И тут на него буквально напала женщина в форменной одежде магазина «Пятерочка».
Гражданка обездвижила ребенка локтем и несколько раз ударила по голове другой рукой. Оттащить женщину от ребенка удалось только другим посетителям магазина.
Интересно, что первая реакция руководства на действия своего сотрудника была оборонительная. Она де устала от докучливой детворы и не выдержала, сорвалась. Позже выяснилось, что женщину все же уволили.
Источник: ИА «Город55»