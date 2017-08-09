Сотрудника омского банка подозревают в продаже личных данных клиентов



Справка: Согласно части 3 статьи 183 УК РФ, лицо, чья вина в совершении преступления доказана, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. По решению суда осужденный может быть приговорен к принудительным работам или лишению свободы на срок до 5 лет.