Сотрудника омского банка подозревают в продаже личных данных клиентов

В Омске ведется расследование уголовного дела в отношении сотрудника контактного центра банка, который подозревается в продаже через Интернет персональных данных клиентов кредитной организации.
Специалисту вменяют разглашение охраняемой законом тайны, содержащей информацию о счетах и личных сведениях лиц, пользующихся услугами компании. По мнению следствия, подозреваемый нарушил закон 12 июля текущего года, когда находился на работе и по средствам сети Интернет передал закрытые сведения за материальное вознаграждение.
Сотрудник кредитной организации оценил стоимость банковской тайны в 7 тысяч рублей.
В настоящее время расследование уголовного дело взято под контроль прокуратуры города, сообщает пресс-служба ведомства.
Справка: Согласно части 3 статьи 183 УК РФ, лицо, чья вина в совершении преступления доказана, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. По решению суда осужденный может быть приговорен к принудительным работам или лишению свободы на срок до 5 лет.
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Источник: ИА «Город55»