Опережающий рост цен на услуги ЖКХ зафиксирован в Омске

В июле текущего года зафиксирован опережающий рост цен на услуги, оказываемые населению. Тарифы на ЖКУ увеличились с начала упомянутого месяца на 2,8%.
Самый высокий рост цен отмечен на коммунальный сервис по предоставлению сетевого и сжиженного газа, повышение составило 5,8 и соответственно 3,9 процента.
Тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведение поднялись на 5%. Отопление стало дороже на 4 процента, а горячее водоснабжение на 3,8%.
Изменения коснутся и счетов за электроэнергию – они возрастут на 3,4 процента, сообщает пресс-служба Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
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Источник: ИА «Город55»