Омичи заработали 69 миллиардов рублей, доходы растут

За прошедший год совокупный доход омичей составил 68,8 миллиардов рублей. Такой показатель получен при суммировании данных, указанных в декларациях 83 тысячами жителей региона.
По сравнению с 2015 годом налог на доходы физических лиц, выплаченный в казну, увеличился на 13 миллионов рублей. Таким образом, среднемесячные поступления в семейный бюджет омичей составили около 69 тысяч рублей.
Поводами для подачи деклараций о доходах служат обращения граждан в инстанции за предоставлением социальных и имущественных налоговых вычетов и возвратом налога по суммам, потраченным на лечение, покупку медикаментов, обучение, пенсионных взносов на негосударственное пенсионное страхование и приобретение жилья, сообщает пресс-служба правительства Омской области.
В итоге, сумма НДФЛ для возврата налогового вычета составила 1,8 миллиард рублей.
Источник: ИА «Город55»