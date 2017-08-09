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Омичи заработали 69 миллиардов рублей, доходы растут

9 августа 2017, 09:47
Омичи заработали 69 миллиардов рублей, доходы растут

За прошедший год совокупный доход омичей составил 68,8 миллиардов рублей. Такой показатель получен при суммировании данных, указанных в декларациях 83 тысячами жителей региона.


По сравнению с 2015 годом налог на доходы физических лиц, выплаченный в казну, увеличился на 13 миллионов рублей. Таким образом, среднемесячные поступления в семейный бюджет омичей составили около 69 тысяч рублей.


Поводами для подачи деклараций о доходах служат обращения граждан в инстанции за предоставлением социальных и имущественных налоговых вычетов и возвратом налога по суммам, потраченным на лечение, покупку медикаментов, обучение, пенсионных взносов на негосударственное пенсионное страхование и приобретение жилья, сообщает пресс-служба правительства Омской области.


В итоге, сумма НДФЛ для возврата налогового вычета составила 1,8 миллиард рублей.


Источник: ИА «Город55»

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