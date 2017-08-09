Омичи заработали 69 миллиардов рублей, доходы растут



Поводами для подачи деклараций о доходах служат обращения граждан в инстанции за предоставлением социальных и имущественных налоговых вычетов и возвратом налога по суммам, потраченным на лечение, покупку медикаментов, обучение, пенсионных взносов на негосударственное пенсионное страхование и приобретение жилья, сообщает пресс-служба правительства Омской области.