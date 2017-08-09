Омичи добровольно отдают мошенникам по 900 и 300 тысяч рублей

За семь месяцев 2017 года на территории Омского региона зарегистрировано 1660 случаев совершений мошеннических действий. Об этом сегодня, 9 августа, на пресс-конференции рассказали заместитель начальника управления организации участковых уполномоченных полиции УМВД РФ по Омской области Николай Комаров и старший оперуполномоченный отделения по раскрытию мошенничества УГР УМВД РФ по Омской области Олег Борисов.
По словам полицейских, в целом количество мошенничеств в омском регионе незначительно снизилось (на 10 преступлений или на 2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число таких преступлений совершается в Омске -1323, оставшиеся 387 – в сельских районах области.
— Из указанного количества раскрыто 387 или 25%. При этом по 594 уголовным делам имеются подозреваемые, значит, есть перспектива раскрытия. Процент раскрываемости по области составил более 30%, — привел показатели Николай Комаров.
Также он добавил, что больше всего случаев мошенничества зарегистрировано на территории Центрального административного округа (427 фактов) и Советского административного округа (355 фактов).
Самые популярные виды преступлений – это телефонные мошенничества (звонки или СМС о том, что близкий человек попал в беду, сообщения о проблемах с банковской картой). Также схемы мошенничества при покупке товаров через интернет, деятельность лже-врачей и сотрудников социальных служб. В меньшей степени распространены преступления связанные с гаданием или снятием порчи.
В этом году самая крупная сумма похищенная мошенниками составила 370 тысяч рублей - преступники заявились к пенсионерке под видом социальных работников. Аналогичный случай произошел в конце 2016 года. Тогда мошенники выманили у потерпевшей 900 тысяч рублей.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"