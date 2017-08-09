Омичи добровольно отдают мошенникам по 900 и 300 тысяч рублей

Самые популярные виды преступлений – это телефонные мошенничества (звонки или СМС о том, что близкий человек попал в беду, сообщения о проблемах с банковской картой). Также схемы мошенничества при покупке товаров через интернет, деятельность лже-врачей и сотрудников социальных служб. В меньшей степени распространены преступления связанные с гаданием или снятием порчи.