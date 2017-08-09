Омичи часами стоят на остановках, а потом их выкуривают из автобусов

Неуважительное отношение водителей автобусов и маршруток к пассажирам вызывает у последних бурю эмоций и негодования - ведь испорченное с утра настроение вряд ли восстановится к вечеру, а испорченное настроение вечером человек обычно несет в семью, которая так ждет его домой с работы. В большинстве случаев именно стычки между водителями-пассажирами и становятся последствиями этих самых «расстроенных» чувств…
Жители Старого Кировска, особенно те, кто не имеет личных автомобилей, страдают от нехватки общественного транспорта. По словам одной из жительниц этого района Омска, например, до конечной остановки 111 Площадка ходят только автобусы, но и их движение вызывает нарекания со стороны горожан.
В частности женщина жалуется на то, что после того, как «их 42 маршрут» заменили на 45П, все стали путаться. Дело в том, что помимо 45П существует еще много подобных маршрутов, например, №45А – 21 Амурская-ПАТП 1251; №45М, следующий по маршруту 21 Амурская-пос. Мелиораторов, просто №45 с конечными остановками 21 Амурская-Мехзавод, и есть еще №45П, о котором и пойдет речь – 21Амурская-111 Площадка.
Омичка отмечает, что водители на лобовом стекле ставят трафареты или таблички с указанием той конечной остановки, куда в настоящее время движется автобус, будь то Мехзавод или 111 Площадка. Однако, зачастую водители забывают поменять те самые трафареты или таблички, заводя пассажиров в некоторое заблуждение. Вот пример:
«Недавно я стояла вечером на остановке Жемчужина, мимо проходят автобусы под номером 45, на которых указана конечная остановка – Мехзавод. Пропускаю их, потому что надо до 111 Площадки, но моего так и нет. Простояла около получаса, и только после того, как позвонила в ПАТП, узнала, что эти пропущенные автобусы – мои, просто водитель забыл поменять табличку Мехзавод на 111 Площадку!!! И как нам, бедным жителям, добираться?? Маршрутки к нам не ходят! А водители регулярно забывают сменить трафареты с обозначением конечной остановки».
Подобный случай наплевательского отношения к пассажирам со стороны водителей испытывают и жители Чкаловского поселка. Омичка, которой по долгу службы, приходится ежедневно преодолевать расстояние из Чкаловска до Красного пути, говорит, что автобусы №73 не останавливаются на нужной ей остановке - Дворец творчества на Красном Пути.
«Возможно, меня бы не возмущала эта ситуация, если бы оттуда в Чкаловск ходило еще что-то, но это единственный маршрут. Есть еще 22, но он едет очень долго, по окружной дороге. Постоянно стою на остановке после работы, а 73 проезжает мимо, не обращая никакого внимания на махания руками и т.п. Иногда так пропускаю по 2-3 автобуса, могу простоять почти час (еще час еду домой…) Та же ситуация повторяется, когда еду утром на работу. Везде останавливается даже без просьб пассажиров, а на «Дворце творчества» приходится орать, чтобы не проехать. Понятно, что на этой остановке выходит мало народу (обычно я одна), но даже ради одного человека они должны останавливаться?», — спрашивает женщина.
Также она утверждает, что на этом маршруте работает как муниципальный транспорт, так и частные перевозчики: «Особого перечня остановок у них точно нет. Но не останавливаются, хоть ты тресни. Я в печали», - говорит омичка.
Ну, и последний случай на сегодня: водитель автобуса выкуривает своих пассажиров из салона. Выкуривает – в прямом смысле слова!
В редакцию ИА «Город55» обратилась омичка, постоянная пассажирка автобуса №336 с очередной жалобой на водителя. Напомним, ранее пассажиры уже возмущались поведением водителей именно этого маршрута, которые
Произошло это на проспекте Губкина, на железнодорожном переезде, который сегодня в тот момент, когда автобус подъехал к нему, был закрыт. Остановив транспортное средство, водитель, находясь на своем месте, спокойно достал сигарету и закурил. Конечно же, весь дым повалил в салон автобуса. Одна из пассажиров, женщина, не выдержав, попыталась сделать замечание водителю, на что он просто открыл дверь и сказал: «Кому не нравится – выходите!».
При этом в автобусе находились 12 мужчин, которые спокойно отнеслись к выходке водителя, и 9 женщин, которых сильно возмутил поступок мужчины. Но выйти посреди дороги никто не рискнул – «опаздывать на работу как-то не очень хотелось, но и терпеть подобное отношение к пассажирам тоже не хочется».
Редакция ИА «Город55» отправила информационный запрос в департамент транспорта, где пообещали в течение 7 дней ответить на все вопросы, связанные с этими проблемами.
Источник: ИА «Город55»