Омичи часами стоят на остановках, а потом их выкуривают из автобусов

«Возможно, меня бы не возмущала эта ситуация, если бы оттуда в Чкаловск ходило еще что-то, но это единственный маршрут. Есть еще 22, но он едет очень долго, по окружной дороге. Постоянно стою на остановке после работы, а 73 проезжает мимо, не обращая никакого внимания на махания руками и т.п. Иногда так пропускаю по 2-3 автобуса, могу простоять почти час (еще час еду домой…) Та же ситуация повторяется, когда еду утром на работу. Везде останавливается даже без просьб пассажиров, а на «Дворце творчества» приходится орать, чтобы не проехать. Понятно, что на этой остановке выходит мало народу (обычно я одна), но даже ради одного человека они должны останавливаться?», — спрашивает женщина.