Город55
ГлавноеВсе новости

Омич отдал своего ребенка в переполненном памперсе незнакомцу на улице

9 августа 2017, 17:55
Разбирается полиция.

Накануне вечером 8 августа в микрорайоне Крутая горка, как сообщают очевидцы, нетрезвый мужчина отдал своего 10-месячного сына незнакомым прохожим.

Информация о произошедшем появилась сегодня на странице vk.com/chp55. Граждане сообщили, что малыш был одет в одну майку и переполненный памперс. Сняв с себя, таким образом, родительские обязанности, мужчина продолжил употребление алкоголя, заявив, что заберет ребенка позже.

Совершенно посторонние люди искупали и накормили малыша. Судя по сообщению, отец ребенка не объявился, и случайные опекуны сообщили о происшествии в полицию.

Редакции ИА «Город55» в пресс-службе УМВД России по Омской области подтвердили, что действительно такое обращение поступало, и на данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

О том, где в момент происшествия была мать малыша, в полиции не сообщили. Известно, что сейчас ребенок здоров и находится в своей семье.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#Происшествия#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20