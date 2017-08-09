Омич отдал своего ребенка в переполненном памперсе незнакомцу на улице

Накануне вечером 8 августа в микрорайоне Крутая горка, как сообщают очевидцы, нетрезвый мужчина отдал своего 10-месячного сына незнакомым прохожим.
Информация о произошедшем появилась сегодня на странице vk.com/chp55. Граждане сообщили, что малыш был одет в одну майку и переполненный памперс. Сняв с себя, таким образом, родительские обязанности, мужчина продолжил употребление алкоголя, заявив, что заберет ребенка позже.
Совершенно посторонние люди искупали и накормили малыша. Судя по сообщению, отец ребенка не объявился, и случайные опекуны сообщили о происшествии в полицию.
Редакции ИА «Город55» в пресс-службе УМВД России по Омской области подтвердили, что действительно такое обращение поступало, и на данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
О том, где в момент происшествия была мать малыша, в полиции не сообщили. Известно, что сейчас ребенок здоров и находится в своей семье.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»