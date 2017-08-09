Мотоциклист погиб от удара о фонарный столб

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста произошло сегодня ночью в Русской Поляне на улице Ленина.
Водитель мотоцикла «Ирбис», молодой человек 25 лет, предположительно, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего от столкновения мотоциклиста в медицинское учреждение, где он скончался от полученных травм.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»