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Мотоциклист погиб от удара о фонарный столб

9 августа 2017, 11:58
Ночное ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста произошло сегодня ночью в Русской Поляне на улице Ленина.


Водитель мотоцикла «Ирбис», молодой человек 25 лет, предположительно, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.


Бригада скорой помощи доставила пострадавшего от столкновения мотоциклиста в медицинское учреждение, где он скончался от полученных травм.


В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА «Город55»

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