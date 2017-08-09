Лето уходит из Омска: похолодание ниже нормы до +3, дожди, грозы

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщает, что в воскресенье, 6 августа, в отдельных северных районах области наблюдалось повышение температуры до +30...+34 градусов. Далее к вечеру того же дня подошел холодный фронт в сопровождении сильного ветра с грозой . Были зафиксированы интенсивные осадки в Тевризе, Таре и Седельниково — от 10 до 20 мм.