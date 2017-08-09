Лето уходит из Омска: похолодание ниже нормы до +3, дожди, грозы

Омский климат дарит жителям региона температурные скачки в десять и более градусов. К этому мы уже привыкли, но вот к окончанию лета в августе привыкать не хотим совершенно.
ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщает, что в воскресенье, 6 августа, в отдельных северных районах области наблюдалось повышение температуры до +30...+34 градусов. Далее к вечеру того же дня подошел холодный фронт в сопровождении
Ветер усиливался до 12-18 м/с. Максимум был зафиксирован в Называевске и Черлаке — до 20 м/с. В Омске 6 августа дождя не было, но сильный ветер до 15 м/с наблюдался. Столбик термометра показывал жару в +31 градус.
Холодный фронт оказывал влияние на регион и 7 августа. Циклон, уходя, снизил температуру воздуха в Омске до +21 градуса, по области местами до +14. В городе шел дождь. Который продолжился и 8, и в ночь на 9 августа.
К концу текущей недели ожидается похолодание с температурой воздуха ниже климатической нормы. Ночью до +3…+8°, а днем +15…+20°. Местами по области ожидаются дожди.
Источник: ИА «Город55»