Город55
ГлавноеВсе новости

Лето уходит из Омска: похолодание ниже нормы до +3, дожди, грозы

9 августа 2017, 09:16
Лето уходит из Омска: похолодание ниже нормы до +3, дожди, грозы

Омский климат дарит жителям региона температурные скачки в десять и более градусов. К этому мы уже привыкли, но вот к окончанию лета в августе привыкать не хотим совершенно.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщает, что в воскресенье, 6 августа, в отдельных северных районах области наблюдалось повышение температуры до +30...+34 градусов. Далее к вечеру того же дня подошел холодный фронт в сопровождении сильного ветра с грозой. Были зафиксированы интенсивные осадки в Тевризе, Таре и Седельниково — от 10 до 20 мм.

Ветер усиливался до 12-18 м/с. Максимум был зафиксирован в Называевске и Черлаке — до 20 м/с. В Омске 6 августа дождя не было, но сильный ветер до 15 м/с наблюдался. Столбик термометра показывал жару в +31 градус.

Холодный фронт оказывал влияние на регион и 7 августа. Циклон, уходя, снизил температуру воздуха в Омске до +21 градуса, по области местами до +14. В городе шел дождь. Который продолжился и 8, и в ночь на 9 августа.


К концу текущей недели ожидается похолодание с температурой воздуха ниже климатической нормы. Ночью до +3…+8°, а днем +15…+20°. Местами по области ожидаются дожди.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Недвижимость#Главное#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20