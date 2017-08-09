Конфеты «Сладонеж» заподозрили в плагиате

Информация об этом появилась на сайте омского УФАС. Как заявили антимонопольщики, основанием для возбуждения дела стало заявление, поступившее от компании «Акконд» (г. Чебоксары). В нем говорится о том, что омские кондитеры незаконно использовали товарный знак «Хуторок», правообладателем которого является АО «Акконд».