Конфеты «Сладонеж» заподозрили в плагиате

В отношении омской компании «Сладонеж» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции».
Информация об этом появилась на сайте омского УФАС. Как заявили антимонопольщики, основанием для возбуждения дела стало заявление, поступившее от компании «Акконд» (г. Чебоксары). В нем говорится о том, что омские кондитеры незаконно использовали товарный знак «Хуторок», правообладателем которого является АО «Акконд».
Речь идет о вафельных конфетах «Хуторок из детства», выпускаемых ОАО «Сладонеж». Название на упаковке сходно до степени смешения с двумя товарными знаками АО «Акконд».
Слушание по данному делу назначено на 21 августа 2017 года.
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Источник: ИА "Город55"