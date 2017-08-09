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Из горящей многоэтажки в Омске спасли 11 человек, среди них 3 детей

9 августа 2017, 10:49
Пожар в Кировском округе.

Накануне вечером в Кировском районе Омска загорелась квартира в девятиэтажном панельном доме. На тушение объекта выехало пять пожарных машин, 22 спасателя занимались ликвидацией огня и эвакуацией местных жителей.


Возгорание произошло на первом этаже дома. На момент прибытия пожарных из окна валил густой черный дым, он полностью заполнил подъезд дома и преградил путь эвакуации жителям соседних квартир.


Огнеборцы поспешили на помощь гражданам, отрезанным плотной завесой дыма. В итоге из опасной зоны спасены 11 человек, среди которых было трое детей.


Ликвидировать пожар удалось за полчаса. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неправильная эксплуатация бытовых электроприборов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.


Фото: 55.mchs.gov.ru
Источник: ИА «Город55»

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