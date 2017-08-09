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Инкассатор похитил почти 100 тысяч рублей из банкомата в Омске

9 августа 2017, 16:21
Ведется расследование.

Житель Кировского округа , 30-летний мужчина похитил 93 тысячи рублей из банкомата.
С заявлением о краже денег обратился в полицию представитель финансовой организации. Под подозрение попал инкассатор, который накануне пропажи заполнял кассеты банкомата денежными купюрами.


По версии следствия, в момент закладки средств в устройство банкомата произошел технический сбой – система не приняла вложенные купюры. Тогда инкассатор положил 93 тысячи рублей под бронежилет и в служебном автомобиле перепрятал их в личные вещи.

Расследование уголовного дела ведется по 1 части 158 статьи УК РФ «Кража». За хищение денежных средств инкассатору грозит заключение на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу Омску.


Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»

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