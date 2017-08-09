Грабитель в маске приклеил женщину к стулу и украл деньги из аптеки



В розыске подозреваемого приняли участие все сотрудники наружных служб полиции. В результате оперативных работ злоумышленник был пойман. Им оказался 23-летний мужчина, проживающий в Омске нелегально. Мало этого, выяснилось, что он является фигурантом нескольких уголовных дел.