Грабитель в маске приклеил женщину к стулу и украл деньги из аптеки

Минувшей ночью произошло ограбление аптеки на улице Заозерная. Злоумышленник похитил из кассы 64 тысячи рублей.
За помощью в правоохранительные органы обратилась фармацевт аптеки. Как выяснилось, ночью в помещение проник неизвестный мужчина, лицо которого было закрыто медицинской маской. Используя физическую силу, он примотал женщину скотчем к стулу и извлек наличность из кассового аппарата.
В розыске подозреваемого приняли участие все сотрудники наружных служб полиции. В результате оперативных работ злоумышленник был пойман. Им оказался 23-летний мужчина, проживающий в Омске нелегально. Мало этого, выяснилось, что он является фигурантом нескольких уголовных дел.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, которая инкриминирует обвиняемому совершение грабежа с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.
В случае доказательства вины мужчине грозит до 7 лет заключения в тюрьме, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.
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Источник: ИА «Город55»