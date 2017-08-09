12 реанимобилей поступят в Омскую область до конца года

По поручению Губернатора автопарк санитарного транспорта пополнится современными реанимобилями.
За два года на обновление автопарка службы скорой помощи из средств областного бюджета выделено 90 млн. рублей.
В настоящее время подготовлен пакет документов для проведения аукциона на приобретение 12 машин скорой медицинской помощи, из которых 10 – класса С (реанимобиль). Планируется, что до конца года машины поступят в распоряжение медиков.
Автомобили приобретаются по поручению Губернатора Виктора Назарова, который поставил задачу в 2017 году обновить парк машин, оснащенных всем необходимым для проведения срочных реанимационных мероприятий. «Мы направим дополнительно 50 млн. рублей на приобретение десяти современных реанимобилей в полной комплектации. Два из них будут специально предназначены для оказания неотложной медицинской помощи детскому населению. Задача номер «один» - закрыть потребность в реанимобилях в этом году», - подчеркнул Губернатор.
В 2016-2017 годах в рамках программы поддержки автомобильной промышленности за счет средств федерального бюджета в регион поступило поступили 34 единицы санитарного транспорта (15 полноприводных автомобилей класса В, 18 заднеприводных автомобилей класса В и 1 автомобиль класса С на базе Ford). По решению Губернатора из средств областного бюджета было выделено 40 млн. на приобретение 20 санитарных автомобилей повышенной проходимости для бюджетных учреждений здравоохранения муниципальных районов пострадавших от паводка и районов с высоким износом автомобилей скорой помощи.
Источник: ИА "Город55"