12 реанимобилей поступят в Омскую область до конца года

В 2016-2017 годах в рамках программы поддержки автомобильной промышленности за счет средств федерального бюджета в регион поступило поступили 34 единицы санитарного транспорта (15 полноприводных автомобилей класса В, 18 заднеприводных автомобилей класса В и 1 автомобиль класса С на базе Ford). По решению Губернатора из средств областного бюджета было выделено 40 млн. на приобретение 20 санитарных автомобилей повышенной проходимости для бюджетных учреждений здравоохранения муниципальных районов пострадавших от паводка и районов с высоким износом автомобилей скорой помощи.