Выпускники омских ВУЗов готовы работать за минималку

Месяц назад выпускники омских ВУЗов и ССУЗов получили долгожданные дипломы, и перед ними теперь стоит главный вопрос: где найти работу? Одним из барьеров при трудоустройстве является отсутствие опыта работы. Сегодняшний выпускник очень мобильный, активный, знает, что делать, у него выстроена стратегия профессионального планирования. Однако, помыкавшись и не устроившись на работу, многие из них идут в Центры занятости, где им предлагают стажировку на одном из омских предприятий по полученной специальности.
О нюансах программы государственной поддержки молодых выпускников рассказали сегодня, 8 августа, в Доме журналистов на брифинге специалисты Главного управления государственной службы занятости.
По словам Олеси Кайль, заместителя начальника Главного управления государственной службы занятости Омской области, современный работодатель нацелен на молодежь и всегда готов принять на работу молодого специалиста. Чтобы сблизить потенциального работника и будущего работодателя, в Центре занятости действует программа стажировки, то есть сегодняшний выпускник проходит по полученной профессии стажировку и, по возможности, остается на том же рабочем месте. При этом, он получает заработную плату.
«За работу им платит работодатель, а служба занятости компенсирует эти затраты. Заработная плата может быть разной, в зависимости от занимаемой должности. Служба занятости компенсирует заработную плату в размере минимальной оплаты труда, а работодатель может платить и больше. Минималка – это то, что молодой специалист точно получит, но, как показывает практика, на омских предприятиях выпускники получают больше», — отметила Ольга Базюк, главный специалист отдела профориентации и профессионального обучения безработных граждан ГУ государственной службы занятости Омской области.
Как правило, стажировка длится 3 месяца, и, по словам специалистов Центра занятости, свыше 80% выпускников остаются на рабочих местах. При этом, выпускников ВУЗов, обратившихся в территориальные Центры занятости, немного выше, чем специалистов со средним профессиональным образованием. Всего же обращаются за помощью около 5% от всего количества выпускников, что составляет примерно около тысячи молодых человек, и 250 из них идут на стажировку. Остальные, получив другие меры поддержки, также находят работу, поэтому процент трудоустройства молодых специалистов достаточно высок.
Что касается востребованных профессий на сегодняшнем рынке труда, то специалисты отметили, что нужны все – «от ветеринара до юриста», «от рабочих профессий до инженеров», также требуются бухгалтеры и помощники экономистов.
К наиболее активным омским предприятиям, которые охотно берут на работу бывших выпускников, относятся Омский научно-исследовательский институт приборостроения, Производственное объединение «Иртыш», ЦКБА, ТрансМаш и другие.
Источник: ИА "Город55"