Выпускники омских ВУЗов готовы работать за минималку

Месяц назад выпускники омских ВУЗов и ССУЗов получили долгожданные дипломы, и перед ними теперь стоит главный вопрос: где найти работу? Одним из барьеров при трудоустройстве является отсутствие опыта работы. Сегодняшний выпускник очень мобильный, активный, знает, что делать, у него выстроена стратегия профессионального планирования. Однако, помыкавшись и не устроившись на работу, многие из них идут в Центры занятости, где им предлагают стажировку на одном из омских предприятий по полученной специальности.