ВАЗ-2107 протаранил фуру у Калачинска: автоцистерна улетела в кювет



В этом ДТП повезло всем. Никто серьезно не пострадал, так как удар пришелся по касательной. В цистерне был не бензин, а мазут. Так что детонации не произошло. Очень быстро подъехали пожарные и самосвал с песком, которым засыпали разлившийся мазут. Теперь в сети обсуждают надежность российских Жигули, которые почти не пострадали от тарана громадного грузовика.