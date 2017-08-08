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ВАЗ-2107 протаранил фуру у Калачинска: автоцистерна улетела в кювет

8 августа 2017, 07:34
Обошлось без серьезно пострадавших.

Дорожно-транспортное происшествие на трассе Р-254 «Иртыш» в Калачинском районе Омской области с участием легкового автомобиля и фуры с прицепом-цистерной, как сообщается, случилось накануне, в понедельник 7 августа.


Информация размещена на странице vk.com/act54. Отечественный а/м «ВАЗ-2107» при не уточненных обстоятельствах протаранил «иностранца» - фуру Volvo, транспортирующую прицеп-цистерну. От удара цистерна оторвалась от грузовика и улетела в кювет, в ближайших лесок. Сам грузовик остался на трассе, Семерка тоже оказалась в кювете.


В этом ДТП повезло всем. Никто серьезно не пострадал, так как удар пришелся по касательной. В цистерне был не бензин, а мазут. Так что детонации не произошло. Очень быстро подъехали пожарные и самосвал с песком, которым засыпали разлившийся мазут. Теперь в сети обсуждают надежность российских Жигули, которые почти не пострадали от тарана громадного грузовика.



Фото: vk.com/act54
Источник: ИА «Город55»

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