В праздновании Дня города в Омске участвовали 145 тысяч человек

Сегодня, 8 августа, на пресс-конференции директор департамента культуры Владимир Шалак подвел итоги празднования Дня города в Омске. С его слов, в этом году праздничная афиша состояла из 83 мероприятий, к которым добавилось авиашоу.
Очень интересной оказалась акция «Читающий город». Более тысячи омичей посетили книжную выставку. В течение дня бесплатно раздали четыре тысячи книг.
В Дне города поучаствовали более 200 городских творческих коллективов, свыше четырех тысяч артистов. Таким образом, все локальные площадки оказались насыщены событиями.
Впервые в Омске прошел международный праздник-конкурс керамики и гончарного искусства «Керама Фест». В нем приняли участие более 90 человек из 40 городов России.
Что касается финансовой стороны вопроса, то на весь праздник, по словам Владимира Шалака, потрачено 11,2 миллиона рублей. Около двух миллионов удалось сэкономить на фейерверке. Вместо трех мест запуска салюта, фейерверк прошел в одной точке и обошелся он в 990 тысяч рублей. По контракту салют должен был длиться 10 минут, на самом деле его продолжительность составила 17 минут.
— На будущий год у нас, по прогнозу, такая же сумма расходов будет. Мы ничего не будем делать сверхъестественного. Потому что всегда исходим из того - сколько есть денег, — сказал чиновник.
Полицейские, в свою очередь, рассказали об итогах празднования Дня города. По словам врио заместителя начальника полиции УМВД РФ по Омску Радика Валиахметова, всего в эти дни зафиксировано 70 правонарушений. В основном это появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Несли службу около 1500 полицейских. Также им помогали порядка тысячи сотрудников ЧОП, ДНД и волонтеров.
Праздничные мероприятия Дня города, по данным полицейских, посетили от 143 до 145 тысяч омичей.
Источник: ИА "Город55"