В праздновании Дня города в Омске участвовали 145 тысяч человек

Что касается финансовой стороны вопроса, то на весь праздник, по словам Владимира Шалака, потрачено 11,2 миллиона рублей. Около двух миллионов удалось сэкономить на фейерверке. Вместо трех мест запуска салюта, фейерверк прошел в одной точке и обошелся он в 990 тысяч рублей. По контракту салют должен был длиться 10 минут, на самом деле его продолжительность составила 17 минут.