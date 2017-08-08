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В Омске снова сильнейший выброс: газоанализатор сработал на улице

8 августа 2017, 09:19
Сообщения очевидцев.

В городе снова неизвестный источник травит жителей химическим выбросом. Сообщения омичей появились в социальных сетях. Неприятный запах чувствовался во многих районах Омска. Как обычно бывает в таких случаях, официальных сообщений нет.

Горожане начали уже сами применять газоанализаторы для определения степени загрязненности воздуха. Такая информация опубликована на странице vk.com/aomsk:


Сильный запах газа сегодня ночью также чувствовали «на Рабочих», «на 10-летии», «у Автовокзала», «На Бархатовой и Стрельникова».

Напомним, до сих пор не названы виновники сильнейшего выброса этилмеркаптана в Омске весной 2017 года. Тогда ПДК был превышен в 400 раз.



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Источник: ИА «Город55»

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