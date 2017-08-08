В Омске снова сильнейший выброс: газоанализатор сработал на улице

В городе снова неизвестный источник травит жителей химическим выбросом. Сообщения омичей появились в социальных сетях. Неприятный запах чувствовался во многих районах Омска. Как обычно бывает в таких случаях, официальных сообщений нет.
Горожане начали уже сами применять газоанализаторы для определения степени загрязненности воздуха. Такая информация опубликована на странице
Сильный запах газа сегодня ночью также чувствовали «на Рабочих», «на 10-летии», «у Автовокзала», «На Бархатовой и Стрельникова».
Напомним, до сих пор не названы виновники сильнейшего выброса
Источник: ИА «Город55»