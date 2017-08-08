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Туристов послали подальше от Омска

8 августа 2017, 16:33
Новая концепция.

В Омском регионе можно и нужно путешествовать, и замминистра культуры Омской области Анна Статва в этом уверена и готова работать, чтобы развивать туристический потенциал Прииртышья. Об этом чиновница сообщила на пресс-конференции в Доме журналистов сегодня, 8 августа.

Не слишком развитая информационная составляющая омского туризма, труднодоступность некоторых отдельных территорий, а также их географическая отдаленность оказывают далеко не положительное влияние на развитие туристической сферы в нашем регионе.

Что касается первой проблемы, то, как отметила Статва, принято решение о создании к Всемирному дню туризма (27 сентября – прим.) Туристического информационного центра в Омске, основной задачей которого станет именно информирование населения и прибывающих в наш регион туристов о возможных местах путешествий по омскому краю. А таких мест в нашем регионе предостаточно: Тара, Большеречье, Муромцево…

Чтобы регион стал привлекательным для туристов, а их количество в 2016 году составило около 360 тысяч человек, необходимо сформировать и внедрить региональные туристские продукты и в дальнейшем их продвигать, - уверена Анна Статва.

На уровне регионального министерства культуры определены основные направления развития туризма в Омском регионе – это промышленный туризм, экологический, этнографический, событийный, активный и научный.

«Осенью, в начале сентября запланирована апробация научного тура – сплав по одной из северных омских рек. В научных турах турист не просто совершает какое-то путешествие, но и приобщается к научной деятельности за счет того, что в этих экспедициях принимают участие настоящие ученые. Таким образом, каждый участник экспедиции может сделать свой вклад в развитие науки».

Конечно, научный туризм – очень специфический, он не является массовым и направлен на людей с определенными культурными и интеллектуальными потребностями, то есть на тех туристов, которые хотят не просто увидеть что-то, но и изучать и осмысливать объекты или явления.

Не перестает набирать обороты и пользуется особым интересом в нашем регионе и этнографический туризм. Так, по словам Анны Леонидовны, омичи (да и не только) с удовольствием посещают Азовский немецкий национальный район, где можно познакомиться с бытом немцев Сибири, или латышское село Бобровка, или едут в Называевский район в гости к казахам.

Замминистра культуры Омской области отметила, что 50% туристов – это туристы, которые предпочитают организованный туризм, которые покупают путевку-тур, и отправляются в путешествие, и 50% - индивидуалов, которые организуют свой отдых самостоятельно. Для первых групп туристов нужно приготовить готовые туристские продукты, а для второй группы – обеспечить должную информационную составляющую – путеводители, карты, бесплатные консультации.

Источник: ИА "Город55"


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