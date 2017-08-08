Туристов послали подальше от Омска

В Омском регионе можно и нужно путешествовать, и замминистра культуры Омской области Анна Статва в этом уверена и готова работать, чтобы развивать туристический потенциал Прииртышья. Об этом чиновница сообщила на пресс-конференции в Доме журналистов сегодня, 8 августа.



Не слишком развитая информационная составляющая омского туризма, труднодоступность некоторых отдельных территорий, а также их географическая отдаленность оказывают далеко не положительное влияние на развитие туристической сферы в нашем регионе.