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Тайную могилу графа Дракулы нашли в Омске

8 августа 2017, 11:12
Череп, кости и оружие…

Демонизация россиян в Европе набирает обороты. На этот раз британцев перепугала археологическая находка, обнаруженная в Омске несколько дней назад. Им показалось, что в далеком сибирском городе нашли останки воина Влада Цепеша, бoльше известного как граф Дракула, который наводил ужас на Европу в XV веке.


Британский таблоид The Sun опубликовал статью об уникальной находке, которую обнаружили на улице Музейной в центре Омска при проведении реставрационных работ здания страхового общества «Саламандра». Ранее ИА «Город55» сообщал, что археологи предположили, что останкам древнего воина, захороненного вместе с «богатым вооружением», около 3 тысяч лет.


В английском издании статья вышла под длинным заголовком: «Ancient 2,900-year-old warrior unearthed in Siberia holding a blade in each hand to take on his enemies in the afterlife», или дословно «В Сибири обнаружен 2900-летний древний воин, держащий в руках кинжал и нож на свoем пути в загробную жизнь».

В тексте журналистам дают пояснения Альберт Полеводов и Максим Грачев, сотрудник минкульта Омской области и директор омского музея археoлогии и этнографии, а сам текст иллюстрирован множеством фотографий. Одна из фотографий имеет подпись: Древний скелет Влада Цепеша, вооруженный кинжалом и ножом в Сибири.

Остается загадкой, что побудило британцев именно так назвать останки древнего вoина, найденного в Омске. Но судя по информации относительно Влада Цепеша, или графа Дракулы, то бытует мнение, что именно представителей семейства Дракул хоронили вооруженными…

Фото: Министерство культуры Омской области

Источник: ИА "Город55"

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