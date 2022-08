Тайную могилу графа Дракулы нашли в Омске

В английском издании статья вышла под длинным заголовком: «Ancient 2,900-year-old warrior unearthed in Siberia holding a blade in each hand to take on his enemies in the afterlife», или дословно «В Сибири обнаружен 2900-летний древний воин, держащий в руках кинжал и нож на свoем пути в загробную жизнь».