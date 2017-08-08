Тайную могилу графа Дракулы нашли в Омске

Демонизация россиян в Европе набирает обороты. На этот раз британцев перепугала археологическая находка, обнаруженная в Омске несколько дней назад. Им показалось, что в далеком сибирском городе нашли останки воина Влада Цепеша, бoльше известного как граф Дракула, который наводил ужас на Европу в XV веке.