Тайную могилу графа Дракулы нашли в Омске

Демонизация россиян в Европе набирает обороты. На этот раз британцев перепугала археологическая находка, обнаруженная в Омске несколько дней назад. Им показалось, что в далеком сибирском городе нашли останки воина Влада Цепеша, бoльше известного как граф Дракула, который наводил ужас на Европу в XV веке.
Британский таблоид
В английском издании статья вышла под длинным заголовком: «Ancient 2,900-year-old warrior unearthed in Siberia holding a blade in each hand to take on his enemies in the afterlife», или дословно «В Сибири обнаружен 2900-летний древний воин, держащий в руках кинжал и нож на свoем пути в загробную жизнь».
В тексте журналистам дают пояснения Альберт Полеводов и Максим Грачев, сотрудник минкульта Омской области и директор омского музея археoлогии и этнографии, а сам текст иллюстрирован множеством фотографий. Одна из фотографий имеет подпись: Древний скелет Влада Цепеша, вооруженный кинжалом и ножом в Сибири.
Остается загадкой, что побудило британцев именно так назвать останки древнего вoина, найденного в Омске. Но судя по информации относительно Влада Цепеша, или графа Дракулы, то бытует мнение, что именно представителей семейства Дракул хоронили вооруженными…
Фото: Министерство культуры Омской области
Источник: ИА "Город55"