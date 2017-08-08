Путин поставил задачу – в Омске будут жестко следить за исполнением



Отмечено, что помимо указанных 100 миллионов рублей выделят дополнительные 50 миллионов для создания современных общественных пространств и мероприятий первого этапа формирования фан-зоны к Чемпионату мира по футболу, который состоится в России в следующем году, сообщает пресс-служба мэрии.