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Путин поставил задачу – в Омске будут жестко следить за исполнением

8 августа 2017, 11:48
О ремонте дворов.

В 2017 году в Омске начинается реализация федерального проекта по формированию комфортной городской среды, в рамках которой произведут ремонт дворовых территорий.


Уже определены подрядные организации, которые займутся приведением придомовых территорий 186 дворов города в комфортное для их жителей состояние. На ремонт выделено 100 миллионов рублей. Напомним, ранее ИА «Город55» сообщал о критериях отбора дворов и подрядчиков для выполнения работ.


«Президентом России Владимиром Путиным однозначно поставлена задача: работать для людей, работать максимально качественно с обязательным привлечением к контролю активных граждан, общественников, представителей конструктивных политических сил. И мы будем жестко следить за тем, как в Омске исполняется это поручение главы государства», - цитирует слова исполняющего обязанности мэра Сергея Фролова пресс-служба администрации города.


Ремонт придомовых территорий начнется во второй половине августа. Все работы обещают завершить за месяц. К 15 сентября 186 дворов приведут в состояние, соответствующее концепции комфортной городской среды. Подрядчики обязуются предоставить 4-летнюю гарантию на качество выполненных работ.


Отмечено, что помимо указанных 100 миллионов рублей выделят дополнительные 50 миллионов для создания современных общественных пространств и мероприятий первого этапа формирования фан-зоны к Чемпионату мира по футболу, который состоится в России в следующем году, сообщает пресс-служба мэрии.


Источник: ИА «Город55»

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