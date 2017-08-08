Появились доказательства наличия ДНК человека в колбасе «Мортадель»

На основе результатов экспертизы можно заключить, что колбаса «Краковская» сделана не по ГОСТу, так как в ее составе есть «каррагинан, коллагеновый животный белок». Что касается колбасы «Зернистая», то в ней также нет тех веществ, которые указаны в составе, однако есть крахмал и птичье мясо механической обвалки. Эксперты не обнаружили в сосисках ДНК крупного рогатого скота, из мяса которого и должен был состоять продукт.

