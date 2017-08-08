Появились доказательства наличия ДНК человека в колбасе «Мортадель»

В России набирает обороты скандал, в который вовлечена компания-производитель колбас «Мортадель». Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи провели экспертизу и нашли в составе колбасы «Королевской» и сервелате «Зернистом» следы ДНК человека.
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На основе результатов экспертизы можно заключить, что колбаса «Краковская» сделана не по ГОСТу, так как в ее составе есть «каррагинан, коллагеновый животный белок». Что касается колбасы «Зернистая», то в ней также нет тех веществ, которые указаны в составе, однако есть крахмал и птичье мясо механической обвалки. Эксперты не обнаружили в сосисках ДНК крупного рогатого скота, из мяса которого и должен был состоять продукт.
В прессе появлялись комментарии вице-президента ООО «Фирма «Мортадель» Эльвиры Агурбаш, которая считала противозаконной экспертизу на ДНК человека и не признавалась, что специалисты проводят лабораторный анализ состава колбас ее компании. Слухи об экспертизе были подтверждены, а следы ДНК человека были найдены только в нескольких видах колбас, свидетельствуя о нестандартности находки. Теперь вице-президент не сможет списать инцидент на обычную практику.
Результаты проверки подтверждают, что компания «Мортадель» обманывала покупателей, которые доверяли фирме, читая содержание колбас на этикетке. Только экспертиза помогла показать реальный состав продукции. Как правило, доступ к результатам подобных процедур засекречен, и покупатель не может узнать, из чего на самом деле сделана та или иная колбаса, пока информация не попадет в прессу. Остается надеяться, что результаты экспертизы привлекут внимание следственных органов.
Источник: ИА «Город55»