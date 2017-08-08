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Названы три самые угоняемые марки автомобилей

8 августа 2017, 13:06
Рейтинг авто.

Стали известны самые «соблазнительные» для угона марки автомобилей, владельцы которых рискуют остаться без транспортного средства.


Тройку лидеров возглавили Lexus GX, Porsche Panamera и Audi A8. Выводы сделаны на основе статистики угонов автомобилей среди клиентов «АльфаСтрахование» за период начиная с середины 2016 года и заканчивая первым полугодием 2017, сообщает пресс-служба страховой компании.


Так же среди наиболее часто угоняемых автомобилей названы Land Rover Evoque, Toyota Camry, Lexus LX, Infiniti QX56, Land Rover Range Rover Sport, BMW 6-series и Toyota Land Cruiser.


Специалисты страховой компании отмечают, что никто не застрахован от внимания угонщиков, которых интересуют не только дорогие автомобили, но и машины среднего класса.

Привлекательность транспортного средства для преступников зависит от того, насколько востребован сам автомобиль и его детали на черном рынке в настоящий момент.


Источник: ИА «Город55»

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