Месячный ребенок скончался после того, как мать его покормила

Накануне, 7 августа в Центральном районе Омска умер месячный младенец.
Молодая мама покормила новорожденного, после чего ребенок скончался. В настоящее время для установления причины смерти проводится медицинская экспертиза.
Как пояснили ИА «Город55» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Омской области, младенец ничем серьезным не болел и, возможно, случился синдром внезапной детской смерти.
Для справки: СВДС (Синдром внезапной детской смерти) – непредвиденная остановка дыхания у внешне здорового ребенка первого года жизни. В случае СВДС вскрытие не позволяет установить причину смерти. В настоящее время обстоятельства, ведущие к внезапному летальному исходу младенцев, медициной официально не названы.
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Источник: ИА «Город55»