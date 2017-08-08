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Месячный ребенок скончался после того, как мать его покормила

8 августа 2017, 15:36
Проводится проверка.

Накануне, 7 августа в Центральном районе Омска умер месячный младенец.


Молодая мама покормила новорожденного, после чего ребенок скончался. В настоящее время для установления причины смерти проводится медицинская экспертиза.


Как пояснили ИА «Город55» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Омской области, младенец ничем серьезным не болел и, возможно, случился синдром внезапной детской смерти.


Для справки: СВДС (Синдром внезапной детской смерти) – непредвиденная остановка дыхания у внешне здорового ребенка первого года жизни. В случае СВДС вскрытие не позволяет установить причину смерти. В настоящее время обстоятельства, ведущие к внезапному летальному исходу младенцев, медициной официально не названы.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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