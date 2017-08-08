Месячный ребенок скончался после того, как мать его покормила



Для справки: СВДС (Синдром внезапной детской смерти) – непредвиденная остановка дыхания у внешне здорового ребенка первого года жизни. В случае СВДС вскрытие не позволяет установить причину смерти. В настоящее время обстоятельства, ведущие к внезапному летальному исходу младенцев, медициной официально не названы.