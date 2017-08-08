Мальчика ударила током подъездная дверь, работают следователи

Следственный комитет России по Омской области взялся за выяснение причин и обстоятельств происшествия, в результате которого восьмилетний мальчик был госпитализирован в больницу.
Напомним, ранее ИА «Город55» сообщал о том, что неисправная домофонная система одного из подъездов дома по улице Омская стала
По словам очевидца, вся поверхность подъездной двери находится под напряжением. И на жалобу жильцов о сломанном домофоне компания, обслуживающая систему, не отреагировала. Мастер, вызванный для починки неисправности, не явился.
В ходе проверки Следственные органы дадут правовую оценку действиям работников организации, обслуживающей домофон, сообщает пресс-служба Следственное управление СК РФ по Омской области.
Фото: ЧП Омск
Источник: ИА «Город55»