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Голая девушка, гулявшая в День города по центру, покинула Омск

8 августа 2017, 14:37
Конец истории.

Сегодня стало известно, что девушка гулявшая голой в сквере Дзержинского на Дне города уехала из Омска. Об этом на пресс-конференции по итогам проведения праздничных мероприятий рассказал врио заместителя начальника полиции УМВД РФ по Омску Радик Валиахметов.

Напомним, на День города в сквере прямо напротив мэрии очевидцы заметили обнаженную даму. Она свободно прогуливалась среди прохожих. Как пояснил полицейский, гражданка приехала в Омск из другого города, приняв изрядную долю алкоголя, решила таким образом обратить на себя внимание.

— Она привлечена к административной ответственности. Понесла наказание - административный штраф, который оплачен. Штраф в соответствии с законодательством - одна тысяча рублей. В настоящее время она уехала из города, — сказал Радик Валиахметов.


Фото: «Омск Live»
Источник: ИА «Город55»

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