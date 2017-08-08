Голая девушка, гулявшая в День города по центру, покинула Омск

Сегодня стало известно, что девушка гулявшая голой в сквере Дзержинского на Дне города уехала из Омска. Об этом на пресс-конференции по итогам проведения праздничных мероприятий рассказал врио заместителя начальника полиции УМВД РФ по Омску Радик Валиахметов.