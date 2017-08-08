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Два мальчика 12 лет найдены в лесу под Омском

8 августа 2017, 13:45
Два мальчика 12 лет найдены в лесу под Омском

Накануне в 10 часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что в омском лесу заблудились два 12-летних мальчика. Подростки еще в обед без предупреждения отправились за грибами и пропали в чаще.


Родители, встревоженные долгим отсутствием детей, разыскивали их у друзей и знакомых. О том, что ребята пропали в лесу, стало известно, когда в 21:30 третий мальчишка, самостоятельно выбравшийся из леса, рассказал о случившемся взрослым.


На поиски подростков был направлен личный состав местного подразделения полиции. Заблудившихся мальчишек нашли в 7 километрах от населенного пункта в половине первого ночи, когда они вышли на звук сигнального устройства, специально включенного полицейскими, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.


Школьники были отпущены домой после осмотра медицинскими работниками.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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