Дети плакали, люди лезли на столбы. Мэрия оценила выступление Бабкиной

— Кого бы мы ни пригласили, найдутся обязательно оппоненты, которые напишут – опять черт знает что придумали, опять пригласили не того. Мы выбираем из того бюджета, что у нас есть. Я вас уверяю, ни с кем мы советоваться не будем, и опросы проводить никакие не будем. Мы отвечаем за эту работу, отвечаем сполна. Советоваться абсолютно не реально. Это нельзя делать. Нам поручено - мы сделали, — сказал чиновник.