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Дети плакали, люди лезли на столбы. Мэрия оценила выступление Бабкиной

8 августа 2017, 16:02
15 тысяч зрителей на площади.

На концерт Надежды Бабкиной в Омске пришли 15 тысяч человек. Такую цифру привел на сегодняшней пресс-конференции директор департамента культуры мэрии Владимир Шалак.

По его словам, скандал с приездом коллектива Бабкиной на День города был искусственно раздут. На самом деле, то количество людей, которые присутствовали на площади, говорит о том, «что к творчеству Надежды Бабкиной многие тянутся».

— Было же здорово смотреть этот концерт. Согласитесь – было просто красиво. Она умеет действительно зажигать. И все скептики были посрамлены. Я стоял на балконе Драмтеатра, я хочу вам сказать, что здесь на площади было не меньше 15 тысяч человек, — отметил Шалак.


Между тем, кого из артистов пригласят на следующий День города, чиновник говорить отказался. Добавив, что после всей той грязи, которой было несусветное количество, большого желания приглашать какой-то коллектив – просто нет.

— Кого бы мы ни пригласили, найдутся обязательно оппоненты, которые напишут – опять черт знает что придумали, опять пригласили не того. Мы выбираем из того бюджета, что у нас есть. Я вас уверяю, ни с кем мы советоваться не будем, и опросы проводить никакие не будем. Мы отвечаем за эту работу, отвечаем сполна. Советоваться абсолютно не реально. Это нельзя делать. Нам поручено - мы сделали, — сказал чиновник.

Стоит напомнить, что за выступление Надежды Бабкиной и ее коллектива из бюджета Омска выплатили около 2,3 миллиона рублей.


Вечером в День города редакция ИА «Город55» вела прямую текстовую трансляцию с Площади Победы. Отмечалось, что площадь не вместила всех желающих, посмотреть концерт Надежды Бабкиной, однако сама звезда вышла на сцену только спустя 40 минут после начала основной программы.


«На разогреве», кроме москвичей выступал Омский народный хор, который понравился зрителям больше, чем гости нашего города. Еще эмоции по поводу выступления Надежды Бабкиной от зрителей: «Дети плакали и просились домой, а подростки лезли на столбы, чтобы лучше видеть происходящее на сцене». Но в общем и целом, праздник удался.

Источник: ИА «Город55»

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