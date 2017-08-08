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Десантник, потерявший ноги при обрушении казармы, обратился в СК

8 августа 2017, 10:02
Видеообращение к Быстрыкину.

Молодой человек, бывший курсант учебного центра ВДВ поселка Светлый Омской области Рустам Набиев, который потерял обе ноги при обрушении казармы и стал инвалидом, записал видеообращение, адресованное руководителю Следственного комитета России Александру Быстрыкину.


Мужчина просит записать его на личный прием в СК России, когда он будет по личным делам в Москве. В своем видеообращении он поднимает несколько тем, одна из них – несправедливое, по его мнению, обвинение в обрушении казармы полковника Пономарева.


«Почему виновные в этой трагедии все еще находятся на свободе? Почему их все еще не привлекли к ответственности? Почему нам, пострадавшим, пытаются подсунуть в качестве обвиняемого полковника Пономарева? Он что строитель? Он – военный», — говорит Рустам. Также он отметил от имени всех пострадавших, что они не считают Пономарева виновным.


Кроме этого, десантник попросил о компенсации морального и материального ущерба пострадавшим. Два года назад 25 молодых парней получили травмы различной степени тяжести: «Лично мне, как инвалиду, очень тяжело, мне нужна постоянная реабилитация и лечение».


Свое заявление Рустам готов лично принести в СКР с 7 по 17 августа, когда он будет находиться в Москве по личным делам.


Видео: Daily Storm

Источник: ИА "Город55"

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