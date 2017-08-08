Десантник, потерявший ноги при обрушении казармы, обратился в СК



«Почему виновные в этой трагедии все еще находятся на свободе? Почему их все еще не привлекли к ответственности? Почему нам, пострадавшим, пытаются подсунуть в качестве обвиняемого полковника Пономарева? Он что строитель? Он – военный», — говорит Рустам. Также он отметил от имени всех пострадавших, что они не считают Пономарева виновным.