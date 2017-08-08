Чем больше грудь, тем выше скидка — скандал с рестораном 18+

Скандальную рекламную акцию со слоганом «Весь город в поисках груди» решился запустить китайский ресторан Trendy Shrimp, расположенный в городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян.
Администраторы выставили на всеобщее обозрение плакат-сравнение, где размер груди девушек пропорционален размеру скидки при посещении данного заведения. Чем больше грудь,тем дешевле еда.
О скандальной рекламной кампании сообщает BBC News. Местный муниципалитет был завален жалобами от тех, кто посчитал рекламу вульгарной и дискриминационной. Акцию пришлось свернуть.
Администраторы ресторана заметили, что в дни рекламной кампании посещаемость заведения возросла на 20 процентов. И конечно возросло число посетительниц с бюстом выше «номер 4». Менеджер ресторана также пояснил, что стеснительные обладательницы большой груди могли заявить о своем праве на скидку не официанту-мужчине, а официанту-девушке.
Источник: ИА «Город55»