100 млн заплатят омичам за уничтоженных свиней

Сегодня, 8 августа, на внеочередном заседании Заксобрания Омской области депутаты выделили дополнительны финансовые средства на компенсацию владельцам свиней, пострадавшим от вируса африканской чумы.
По словам председателя Заксобрания Владимира Варнавского в омском регионе выявлено 18 очагов заражения в 15 населенных пунктах. Источник заражения не установлен.
- Сейчас осуществляется изъятие всего поголовья свиней и продуктов их убоя у населения в радиусе не менее пяти километров от очага заражения. Уже отчуждено более девяти тысяч голов, общим весом более 600 тонн. Причем отчуждение не завершено. На компенсацию уже сегодня требуется более 80 миллионов рублей. В целях соблюдения интересов населения, учитывая, что в резервном фонде правительства Омской области средств недостаточно, нам надо срочно увеличить его объем.
В свою очередь министр финансов региона Вадим Чеченко пояснил, что пополнить размер резервного фонда до 100 миллионов рублей, можно за счет экономии на обслуживании госдолга, другие параметры бюджета при этом не изменяться.
В итоге предложенные правительством поправки в бюджет Омской области были приняты депутатами единогласно во всех чтениях сразу. Ожидается, что уже завтра начнутся первые выплаты пострадавшим владельцам свиней.
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Источник: ИА "Город55"