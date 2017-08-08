100 млн заплатят омичам за уничтоженных свиней

- Сейчас осуществляется изъятие всего поголовья свиней и продуктов их убоя у населения в радиусе не менее пяти километров от очага заражения. Уже отчуждено более девяти тысяч голов, общим весом более 600 тонн. Причем отчуждение не завершено. На компенсацию уже сегодня требуется более 80 миллионов рублей. В целях соблюдения интересов населения, учитывая, что в резервном фонде правительства Омской области средств недостаточно, нам надо срочно увеличить его объем.