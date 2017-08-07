Юбилейный мост закрывают для движения всех видов транспорта

Перекрытие участка улицы Ленина от улицы Партизанской до улицы Лермонтова произойдет в ночное время 9 августа. Движение по Юбилейному мосту станет невозможным для всех видов транспорта с 00:00 до 3:00. В указанное время планируется провести демонтаж старых троллейбусных линий контактной сети, информирует пресс-служба администрации Омска.