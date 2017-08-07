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Юбилейный мост закрывают для движения всех видов транспорта

7 августа 2017, 17:55
Демонтаж контактной линии.

Перекрытие участка улицы Ленина от улицы Партизанской до улицы Лермонтова произойдет в ночное время 9 августа. Движение по Юбилейному мосту станет невозможным для всех видов транспорта с 00:00 до 3:00. В указанное время планируется провести демонтаж старых троллейбусных линий контактной сети, информирует пресс-служба администрации Омска.

Напомним, ранее ИА «Город55» сообщал о масштабных работах по благоустройству улицы Ленина, в процессе которых временно перекрывают различные отрезки центральной дороги.

В настоящее время строители плотно работают на отрезке от Ленинградской площади до улицы Броз Тито. Тянется ливневка, идет замена инженерных коммуникаций, укладка новых гранитных плит тротуара.



Источник: ИА «Город55»

#Новости#Транспорт#Недвижимость#Город
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