Юбилейный мост закрывают для движения всех видов транспорта

Перекрытие участка улицы Ленина от улицы Партизанской до улицы Лермонтова произойдет в ночное время 9 августа. Движение по Юбилейному мосту станет невозможным для всех видов транспорта с 00:00 до 3:00. В указанное время планируется провести демонтаж старых троллейбусных линий контактной сети, информирует пресс-служба администрации Омска.
Напомним, ранее ИА «Город55» сообщал о
В настоящее время строители плотно работают на отрезке от Ленинградской площади до улицы Броз Тито. Тянется ливневка, идет замена инженерных коммуникаций, укладка новых гранитных плит тротуара.
Источник: ИА «Город55»