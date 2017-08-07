В Омске назвали тех, кто чаще всего увольняется с работы

Во втором квартале 2017 года омичи стали чаще расставаться с работой. По данным Омскстата, в предприятиях, с численностью сотрудников более 15 человек, за этот период уволилось на 3744 человека больше (на 13%), чем было принято на работу.
В процентном соотношении получается, что приняли на работу 6,9% сотрудников от списочного состава организаций, в тоже время уволилось по различным причинам 7,7% (общее число уволившихся 32457 человек). В первом квартале 2017 года - 5,2% и 6%.
Как сообщают специалисты, первоочередной причиной выбытия стало увольнение по собственному желанию - 74,2%, от общего числа уволенных. Чаще всего во втором квартале разрывали трудовые отношения риелторы (21,6% от списочной численности сотрудников), строители (17,2%), работники торговли и автослесари (13,8%), финансисты и страховые агенты (11,4%).
Добавим, что на первое июля 2017 года в Омской области оставались вакантными 9845 рабочих мест. Это почти на тысячу или 10,2% больше, чем тремя месяцами ранее. Предполагается, что в третьем квартале 2017 года в регионе освободится 787 рабочих мест.
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Источник: ИА "Город55"