Школьников Омского региона объединит новое движение президента Путина

Российское движение школьников (РДШ) в Омске, которое пришло на смену пионерии, будет развиваться. Об этом, сегодня на пресс-конференции сказала министр образования региона Татьяна Дернова.
По ее словам, год назад, когда все начиналось, не было уверенности в успехе. «На старте РДШ все очень переживали, получится ли? Мы действовали очень аккуратно - 10 пилотных школ и не более, сказали мы себе».
Стартовал проект нового движения в семи городских школах и трех сельских. Наибольшая нагрузка пришлась на школу №55 имени Кичигиных, которая выступила в качестве приоритетной площадки. Эта школа первой в сентябре прошлого года провела спартакиаду пилотных школ.
- Нам задают вопрос: не считаете, что это возвращение пионерии? Я даже не хочу сравнивать, хотя сама в свое время была пионеркой. Мне кажется, что это движение оживило в целом систему образования. Оживило и детей, и родителей, - отметила министр.
В новом учебном году, по ее словам, двери нового движения школьников будут открыты для любого ребенка, для любой школы, формализм здесь абсолютно отсутствует. В сентябре пройдет традиционная спартакиада, продолжат работу профильные смены, ожидаются новые проекты и акции.
Помимо этого на территории Омского региона будет развиваться совместный проект с Министерством обороны - всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». В июле состоялась первая смена палаточного лагеря. В ряды юнармейцев приняты первые 45 бойцов. Всего в движении «Юнармия» сегодня участвуют 8 школ города.
Стоит добавить, что общественная организация – Российское движение школьников - создана в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 29 октября 2015 года №536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Фото: kremlin.ru
Источник: ИА "Город55"